Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки

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Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на 30 ноября. О смещении от графика на сутки сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 04:33 мск, — написал Рогозин.

До этого о возможном переносе даты запуска сообщали источники в ракетно-космической отрасли. 23 ноября Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан. Он при этом подчеркнул, что своевременное выявление неисправности предотвратило аварию при запуске ракеты. По данным источника в российском военном ведомстве, во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, проводится замена детали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» полностью готова, запуск состоится в декабре с космодрома Плесецк.