Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки

До этого о возможном переносе даты запуска сообщали источники в ракетно-космической отрасли. 23 ноября Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан. Он при этом подчеркнул, что своевременное выявление неисправности предотвратило аварию при запуске ракеты. По данным источника в российском военном ведомстве, во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, проводится замена детали.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» полностью готова, запуск состоится в декабре с космодрома Плесецк.