Названы сроки запуска первой российской станции к Луне

Отправка к Луне первой российской автоматической станции «Луна-25» намечена на конец мая 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Необходимость дополнительных проверок бортовой аппаратуры станции вынудила Роскосмос перенести запуск «Луны-25» с октября 2021 года на будущий год.

Даты [старта в мае] уже определены. Там будет два или три дня, когда можно будет лететь. [Это] в двадцатых числах мая, — уточнил источник агентства.

Другой собеседник заверил, что оптимальным днём может стать 25 мая.

СССР последний раз отправлял к Луне аппарат в 1976 году. Российская «Луна-25» должна мягко сесть в окрестностях южного полюса спутника Земли.

Ранее стало известно, что вооружённый конфликт между США и Китаем, если таковой вспыхнет, случится за сотни тысяч километров от территорий каждой из этих стран, предрекает американское военно-научное издание Defense One. Театром военных действий, по прогнозу оборонных аналитиков, может стать Луна. А причина такой гипотетической «звёздной» (точнее, лунной) войны — контроль за ресурсами спутника.