Лунные поляны: США, Россия и Китай готовятся делить спутник на участки

Вооружённый конфликт между США и Китаем, если таковой вспыхнет, случится за сотни тысяч километров от территорий каждой из этих стран, предрекает американское военно-научное издание Defense One.

Театром военных действий, по прогнозу оборонных аналитиков, может стать Луна. А причина такой гипотетической «звёздной» (точнее, лунной) войны — контроль за ресурсами спутника, ради которых все многомиллиардные лунные программы, собственно, и затеваются. Ни одна из держав, технологически способных отправить экспедицию на Луну, не станет делать это из сугубо научного любопытства (которое будет финансироваться по остаточному принципу).

По мнению американских военно-космических экспертов, судьба Луны — быть разделённой на национальные секторы: американский и китайский. Россию Defense One в качестве самостоятельного игрока не рассматривает и отдаёт ей роль помощников у китайцев. В июне 2021 года Роскосмос и китайское национальное космическое агентство CNSA подписали договор о совместном определении участков для размещения постоянной лунной базы. Эти участки должны быть объявлены к 2025 году.

Кто первый встал, того и ресурсы

Сценарий, описываемый американским изданием, пессимистичен по двум причинам.

Первая — международные законы, которыми так или иначе руководствуются страны мира, юридически неприменимы к космическому пространству. Ближайшая аналогия — правила открытого моря, где национальный суверенитет прекращается на расстоянии нескольких десятков миль от берега.

Принятый в 1967 году Генассамблеей ООН договор о мирном использовании космического пространства содержит раздел о запрете милитаризации Луны и других небесных тел. И в нём же содержится запрет на декларирование этих тел или их частей частной собственностью любых физических, юридических лиц или государств. Но каким бортом космические корабли должны будут расходиться на расстоянии сотен тысяч миль от «земного берега», международное право, в том числе космическое, не определяет.

Вторая причина — при кажущейся огромности и пустынности поверхности Луны, где места должно хватить всем (достаточно вспомнить, что на политической карте мира вплоть до начала XX века существовали «белые пятна»), привлекательными с точки зрения промышленного освоения является не так уж много локаций. Никто не станет строить лунную базу на «бесплодном» (в ресурсном смысле) участке просто ради демонстрации флага.

И вот именно из-за «лакомых кусочков» Луны и может разгореться конфликт между претендентами на их освоение. Такими желанными участками могут быть места скопления водяного льда, замороженного гелия, редкоземельных металлов и прочего, и в отсутствие регулирующих соглашений здесь будет, скорее всего, действовать известный ещё с пиратских времён закон «кто первый встал, того и тапки».

Миссия Apollo 17 NASA Moon/twitter.com

Колхоз «Лунная новь»

Опасность каких-то силовых акций в отношении объектов друг друга на Луне в самом деле существует, но вовсе не потому, что, как считают в Defense One, отсутствуют международные нормы поведения в космосе, а потому, что США стремятся перенести на космос свои национальные законы, рассказал NEWS.ru эксперт по военному космосу Алексей Леонков.

Право первооткрывателя на небесные тела не распространяется. Суверенитет распространяется только на рукотворные космические объекты. То есть американцы, китайцы и кто-угодно ещё могут распоряжаться только тем, что они на Луну доставили сами, но не тем, что там было ещё до их прихода. Алексей Леонков военный эксперт, журнал «Арсенал Отечества» военный эксперт, журнал «Арсенал Отечества»

Эксперт указывает на разницу между «правом первой ночи» на ресурсы данного участка Луны и правом на владение территорией этого же участка. Разница примерно такая, как между собственностью на частный дом и собственностью на залегающее под его периметром нефтяное озеро: право собственности на второе не вытекает из права собственности на первое.

В практических терминах это означает, что даже если «пионеры лунных прерий» обнесут забором какую-то территорию, юридически любая другая экспедиция сможет прилунить свой блок внутри этого забора на совершенно законных основаниях.

Хотя США при Дональде Трампе заключили соглашения с другими участниками программы Artemis о взаимном признании прав на осваиваемые лунные участки, эти соглашения обязательны только для их подписантов. Ни Китай, ни Россия в этом «колхозе» участия не принимают, и для них данные соглашения юридически не существуют, — подчёркивает Леонков.

Он напоминает, что для американцев вообще в порядке вещей распространять свои национальные законы на международное пространство, поэтому нет ничего неожиданного в том, что они будут пытаться распространять их и на пространство космическое.

Миссия Apollo 15 NASA Moon/twitter.com

Мир на Луне

О мировой войне сверхдержав, которая, однако, бушевала не на Земле, а именно на её естественном спутнике, писал ещё Станислав Лем в футурологической повести «Мир на Земле» в 1987 году. Писатель-визионер почти 40 лет назад уже предвидел, что наш спутник может стать ареной выяснения отношений между земными державами, — хотя, по его версии, воевать на Луне будут не люди, а их proxy — снабжённые искусственным интеллектом роботы.

На данный момент прогнозы Defense One выглядят мало отличающимися от лемовской фантастики, потому что пока не только войны — просто высадка на Луну отодвигается на неопределённый срок, во всяком случае для американцев. На этой неделе NASA объявило, что сдвигает на несколько лет пробный полёт на Луну из-за задержек с конструированием скафандров. Ранее первый запуск по программе Artemis намечался на 2024 год. Ни Китай, ни Россия в этой программе участия не принимают и даже не собираются.

Учитывая, что Китай, второй реальный претендент на водружение своего флага на спутнике, продвигается в этом направлении по плану, велики шансы, что когда туда подоспеют американцы, если не вся Луна, то самые «лакомые её участки будут обнесены Великой стеной». В 2019 году китайцы уже доставили автоматический ровер на обратную сторону Луны. Не надо забывать и про намерения Пекина и Москвы занять самые ценные участки. Так что кто окажется на Луне первым (после 60-летнего перерыва) — вопрос открытый.