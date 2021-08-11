В США не исключили войны с Китаем за Луну

Китай, США и Россия не подписали дополнительное соглашение по договору, который запрещает военную деятельность на Луне. Эксперты издания Defense One не исключают войны в космосе между Пекином и Вашингтоном за естественный спутник Земли.

Речь идёт о договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Журналисты отмечают, что Китай или Россия могут разместить на Луне свои базы в экономически выгодных местах, а также ограничить туда доступ США. В издании не исключают, что такие действия Москвы и Пекина спровоцируют военные действия.

Инженер космических систем Лаура Даффи и юрист Джеймс Лейк считают, что в будущем потребуется использовать оборонительные и наступательные средства, чтобы обеспечивать мирное использование окололунного пространства.

Ранее Китай рассказал о своих амбициозных планах по развитию космической программы. В стране хотят запустить исследования астероидов и систем Юпитера, а также изучить полярные регионы Луны и собрать образцы с Марса. Также к концу 2022 года Китай завершит строительство своей космической станции, на которой астронавты смогут оставаться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов.