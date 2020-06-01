NASA: опасный астероид приближается к Земле

https://static.news.ru/photo/e0bd5ab2-a469-11ea-b071-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Специалисты NASA предупредили о приближающемся потенциально опасном для Земли астероиде. Он пройдёт на минимальном расстоянии от планеты 6 июня в 6:20 по московскому времени.

Размер небесного тела — от 250 до 570 метров. Но угрозы для Земли астероид всё-таки не представляет, так как его путь пройдёт от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны, сообщается на сайте одного из подразделений космического агентства.

Потенциально опасным небесное тело является потому, что его траектория пересекает орбиту Земли. Открыт астероид № 163348 (2002 NN4) был в 2002 году. Он совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскосмоса изучили и смоделировали траекторию движения крупного астероида 1998 OR2, который 29 апреля пролетел в 6 млн километров от Земли. По мнению учёных, это явление имеет последствий для людей и планеты.