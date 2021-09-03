На МКС зацвёл первый внеземной перец

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Рост числа неудачных запусков ракет-носителей в США связан с отсутствием опыта у частных компаний. Кроме того, проводить масштабные лётные испытания экономически нецелесообразно. Об этом NEWS.ru рассказали ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт и глава Института космической политики Иван Моисеев.

Те неудачи, которые мы сейчас наблюдали, можно считать ожидаемыми, потому что [запусками занимаются] новые компании с новыми командами и новым инженерным составом, — рассказал Эйсмонт. Он подчеркнул, что запуски ракет...