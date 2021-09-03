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Космос

На МКС зацвёл первый внеземной перец

16:42, 03 сентября 2021
На МКС зацвёл первый внеземной перец Международная космическая станция Фото: Roscosmos/via Global Look Press
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Зацвёл перец, который выращивали в американской оранжерее на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила американский астронавт Меган Макартур в Twitter-аккаунте.

Новости о космических [перцах] чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю, — написала она.

Первыми решили выращивать сладкий внеземной перец на МКС российские учёные. Однако отечественная оранжерея «Лада-2» была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04».

Сейчас прорабатывается облик новой российской оранжереи для МКС. Об этом сообщил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв.

Ранее сообщалось, что около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. По этой причине после 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции, иначе в будущем могут начаться непоправимые отказы бортовых систем.

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