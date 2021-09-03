На МКС зацвёл первый внеземной перец

Международная космическая станцияФото: Roscosmos/via Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Зацвёл перец, который выращивали в американской оранжерее на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила американский астронавт Меган Макартур в Twitter-аккаунте.
Новости о космических [перцах] чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю, — написала она.
Space Chile update: theyâre blooming! Iâm grinning! We expect to see small developing fruit in another week. Learning to grow these more complicated plants in @Space_Stationâs unique environment will enable astronauts on future planetary missions to grow some of their own food! pic.twitter.com/gGtQqyaKs0
Первыми решили выращивать сладкий внеземной перец на МКС российские учёные. Однако отечественная оранжерея «Лада-2» была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04».
Сейчас прорабатывается облик новой российской оранжереи для МКС. Об этом сообщил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв.
Ранее сообщалось, что около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. По этой причине после 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции, иначе в будущем могут начаться непоправимые отказы бортовых систем.