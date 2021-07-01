Миллиардер Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон наметил полёт в космос на 11 июля, что на девять дней раньше, чем это сделает богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic в Twitter.
Присоединяйтесь полётом и началом новой космической эры. Отсчёт начинается, — отмечается в сообщении компании.
Его сопровождает короткий ролик, в котором показаны все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.
Суборбитальный корабль New Shepard с Безосом на борту отправится в космос 20 июля.
Ранее стало известно, что миллиардер Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории, сообщается в пресс-релизе компании Blue Origin, которой владеет миллиардер.