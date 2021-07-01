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Миллиардер Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

08:10, 02 июля 2021
Ричард Брэнсон Ричард Брэнсон Фото: richardbranson/twitter.com
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон наметил полёт в космос на 11 июля, что на девять дней раньше, чем это сделает богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic в Twitter.

Присоединяйтесь полётом и началом новой космической эры. Отсчёт начинается, — отмечается в сообщении компании.

Его сопровождает короткий ролик, в котором показаны все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.

Суборбитальный корабль New Shepard с Безосом на борту отправится в космос 20 июля.

Ранее стало известно, что миллиардер Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории, сообщается в пресс-релизе компании Blue Origin, которой владеет миллиардер.

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