Миллиардер Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон наметил полёт в космос на 11 июля, что на девять дней раньше, чем это сделает богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic в Twitter.

Присоединяйтесь полётом и началом новой космической эры. Отсчёт начинается, — отмечается в сообщении компании.

Его сопровождает короткий ролик, в котором показаны все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb . @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Суборбитальный корабль New Shepard с Безосом на борту отправится в космос 20 июля.

Ранее стало известно, что миллиардер Джефф Безос пригласил с собой в космический полёт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории, сообщается в пресс-релизе компании Blue Origin, которой владеет миллиардер.