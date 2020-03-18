В пятницу, 11 октября, умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В марте 1965 года совместно с Павлом Беляевым он совершил полёт на корабле «Восход-2», в ходе которого осуществил первый в истории выход в открытый космос. Во Вселенной он провёл 12 минут и 9 секунд. Спустя 10 лет Алексей Леонов отправился в свой второй полёт, в рамках которого участвовал в первой стыковке советского «Союза-19» и американского «Аполлона». News.ru собрал фотографии знаменитого космонавта.