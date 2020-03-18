18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов во время полёта в космос на космическом корабле «Восход-2» первым в истории совершил выход в открытый космос.
В открытом космосе Леонов пробыл 12 минут 9 секунд, однако и такой короткий (в сравнении с дальнейшими) выход сопровождался проблемами — резко подскочила температура, участилось дыхание, разница в давлении внутри скафандра и снаружи мешала движениям. Мужество и самообладание позволили Леонову благополучно вернутся на корабль. За проявленный героизм космонавт было присвоено звание Героя Советского Союза.
Космонавт Алексей Архипович Леонов отрабатывает в термобарокамере навыки выхода в космическое пространство
С. Щукин/РИА Новости
Алексей Леонов в открытом космосе. 18 марта 1965 года.
РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве
РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. К кораблю космонавт прикреплен фалом
Николай Макаров/РИА Новости
Космонавты Евгений Хрунов (слева) и Алексей Леонов в космических скафандрах.
РИА Новости
Космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев после приземления в непроходимой тайге севернее города Пермь
Николай Макаров/РИА Новости
NASA/via Global Look Press
Встреча экипажа космического корабля Восход-2: Алексея Леонова и Павла Беляева
Лев Иванов/РИА Новости
ARCHIVE/Polska Agencja Prasowa/Global Look press
kremlin.ru
Слева - шлюзовая камера космического корабля Восток-2, по которой летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в 1965 году первым из землян вышел в открытый космос. Справа - подлинный скафандр космонавта
Александр Моклецов/РИА Новости
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