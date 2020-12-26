Космонавты рассказали о новогоднем меню на МКС

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Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как будут отмечать Новый год на Международной космической станции (МКС). Из праздничного в меню будут только бутерброды с икрой, остальные блюда будут обычными.

Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

Стол будет самым обычным, но всё же нам удастся внести нотку праздника в меню - мы сделаем бутерброды с икрой, - сказал Кудь-Сверчков

Кроме того, на станции поставят ёлку, будут дарить подарки. Космонавт отметил, что российский экипаж планирует позвать на праздничный ужин коллег-астронавтов.