Космонавтам не удалось устранить утечку воздуха на МКС с помощью пластилина

https://static.news.ru/photo/b1f098a8-0af2-11eb-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космонавты Международной космической станции (МКС) не смогли устранить утечку воздуха. Об этом они сообщили во время переговоров с Землёй, опубликованных на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

9 октября космонавту Ивану Вагнеру было поручено залепить места утечек американским герметиком. Следуя инструкции, он заклеил два отверстия в промежуточной камере российского модуля «Звезда»: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

В субботу, 10 октября, Вагнер передал данные после ремонта в подмосковный Центр управления полётами. По его словам, давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 мм ртутного столба. До закрытия люка оно составляло 727 мм. Таким образом, за 12 часов давление снизилось на 93 мм, что говорит о продолжающейся утечке воздуха, сообщает РБК.

Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. В Роскосмосе заявили, что она не угрожает станции и её экипажу, писал NEWS.ru.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалёва, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку, то на станцию придётся доставлять дополнительные объёмы воздуха.