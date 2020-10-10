Космонавтам не удалось устранить утечку воздуха на МКС с помощью пластилина

Космонавты Международной космической станции (МКС) не смогли устранить утечку воздуха. Об этом они сообщили во время переговоров с Землёй, опубликованных на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
9 октября космонавту Ивану Вагнеру было поручено залепить места утечек американским герметиком. Следуя инструкции, он заклеил два отверстия в промежуточной камере российского модуля «Звезда»: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.
В субботу, 10 октября, Вагнер передал данные после ремонта в подмосковный Центр управления полётами. По его словам, давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 мм ртутного столба. До закрытия люка оно составляло 727 мм. Таким образом, за 12 часов давление снизилось на 93 мм, что говорит о продолжающейся утечке воздуха,
Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. В Роскосмосе заявили, что она не угрожает станции и её экипажу, писал NEWS.ru.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалёва, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку, то на станцию придётся доставлять дополнительные объёмы воздуха.
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