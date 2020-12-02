Космический зонд КНР запаковал лунный грунт для отправки на Землю

https://static.news.ru/photo/74cc7088-353a-11eb-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: cnsa.gov.cn

Возвращаемая беспилотная станция «Чанъэ-5» завершила сбору грунта на поверхности Луны (реголита) и упаковала образцы для транспортировки на Землю.

Работы по сбору гравия заняли 19 часов и были завершены 2 декабря в 22:00 по пекинскому времени. В ближайшее время аппарат выйдет на лунную орбиту, а затем направится к Земле, сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Предполагается, что аппарат, который был запущен к Луне 24 ноября, вернётся на Землю 17 декабря. Он должен доставить около двух килограммов лунной породы. Китайские специалисты будут проводить её исследование в научных целях, а также для подготовки к строительству базы на Луне.

Ранее NEWS.ru писал, что обсерватория SOFIA обнаружила в небольших тёмных кратерах на Луне множество скоплений воды в виде льда. Их общая площадь составляет около 40 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с размерами Московской области.