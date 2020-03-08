https://static.news.ru/photo/b9f8b666-61f6-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Грузовой космический корабль Dragon первого поколения совершил свой последний рейс. Грузовик прибыл на Международную космическую станцию и в настоящий момент пытается стыковаться с МКС.

Трансляцию процесса на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Бортовому инженеру с МКС Джессике Меир удалось захватить Dragon манипулятором, после этого стыковку завершат наземные службы.

Текущий полёт стал двадцатым в рамках контракта между NASA и компанией Илона Маска SpaceX, производящей космические грузовики. Планируется, что следующий рейс к МКС осуществит Dragon нового поколения (Dragon 2).

Как ранее сообщал NEWS.ru, компания Axiom Space собирается отправить на МКС первую частную экспедицию. Dragon 2 от SpaceX должен принять непосредственное участие в этом проекте.