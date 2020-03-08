Грузовой космический корабль Dragon первого поколения совершил свой последний рейс. Грузовик прибыл на Международную космическую станцию и в настоящий момент пытается стыковаться с МКС.
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Текущий полёт стал двадцатым в рамках контракта между NASA и компанией Илона Маска SpaceX, производящей космические грузовики. Планируется, что следующий рейс к МКС осуществит Dragon нового поколения (Dragon 2).
Как ранее сообщал NEWS.ru, компания Axiom Space собирается отправить на МКС первую частную экспедицию. Dragon 2 от SpaceX должен принять непосредственное участие в этом проекте.
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