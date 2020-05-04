Космическая обсерватория «Спектр-РГ» осмотрела три четверти неба

Последние пять месяцев обсерватория проводила обзор в жёстких рентгеновских лучах. Карта трёх четвертей неба сделана с помощью российского телескопа ART-XC. Он работает на «Спектр-РГ» в диапазоне энергий 4–12 кэВ. Полная карта неба, как надеются учёные, будет готова в июне 2020 года.
Как писал NEWS.ru, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об инициативе со стороны сотрудников космодромов Восточный и Байконур. Они вместе со своими семьями записали песни военных лет ко Дню Победы.