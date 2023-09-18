«Конца света не будет»: ученый о приближении к Земле астероида Бенну Ученый Гроховский: приближающийся к Земле астероид Бенну ничем ей не угрожает

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Приближающийся к Земле астероид Бенну находится в миллионах километрах от планеты, поэтому угрозы для нее нет, заявил NEWS.ru профессор физико-технического института Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. По его словам, темы столкновения астероида с Землей сейчас популярны и такие «пугалки» звучат все чаще.

На данный момент астероид находится в миллионах километрах от нас, так что никакой угрозы для планеты нет, никакого конца света не будет, — пояснил Гроховский.

Поводом для комментария стала публикация в издании Daily Star, которое сообщило со ссылкой на мнение ученых, что астероид Бенну, проходящий мимо нашей планеты каждые шесть лет, может столкнуться с землей 24 сентября 2182 года. Гроховский отметил, что такие длительные прогнозы не очень надежны, даже с учетом данных об астероиде и его траектории. Также он напомнил, что американские ученые уже делали подобные прогнозы в прошлом году.

В прошлом году американские ученые также говорили об астероиде Бенну, оценив вероятность его столкновения с Землей 1/1750, — сказал профессор.

В начале сентября Центра изучения околоземных объектов НАСА также сообщал о приближении к Земле потенциально опасного астероида 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра. Там отметили, что небесное тело уже пролетало недалеко от Земли 34 года назад. На этот раз астероид пройдет от планеты на расстоянии не более 6 млн километров.