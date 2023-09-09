Опасный астероид возвращается к Земле спустя 34 года Потенциально опасный астероид диаметром более 1 км летит к Земле спустя 34 года

Фото: jaxa.jp/Global Look Press

Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра приближается к Земле, сообщает сайт Центра изучения околоземных объектов НАСА. Там отмечается, что небесное тело уже пролетало недалеко от Земли 34 года назад. На этот раз астероид пройдет от планеты на расстоянии не более 6 млн километров.

По данным НАСА, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 3 октября в 20:39 UTC (23:39 мск). Расстояние между двумя объектами составит 0,042 астрономической единицы, или около 6,3 млн километров. При этом потенциально опасными считаются все небесные тела, пролетающие от Земли ближе, чем на 7,5 млн километров.

Ученые оценивают размеры астероида в районе от 520 до 1200 метров. Его скорость составляет 20,96 километра в час.

Впервые 349507 (2008 QY) заметили 30 сентября 1989 года. После этого объект пропал на 33,5 года и появился в телескопах астрономов 13 февраля 2023 года. Он относится к категории кроссеров — тех, что пересекают орбиту Земли. Однако подобное вовсе не означает, что небесное тело столкнется с планетой.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.