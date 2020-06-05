Китай пообещал представить новую ракету в 2022 году

https://static.news.ru/photo/4f941672-a73c-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liaojian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) запланировала до конца года завершить разработку твердотопливной ракеты «Чанчжэн-11А», а в 2022-м запустить её.

По информации космического ведомства, ракета будет модернизированной версией «Чанчжэн-11», с помощью которой Китай с 2015 года запускает лёгкие спутники. В июне 2019 года аппарат адаптировали для запуска с морских платформ.

«Чанчжэн-11А» получит большую грузоподъёмность и будет приспособлена для пусков и с суши, и с моря, — передаёт РИА Новости.

В издании отметили, что Китай использует ракеты такого класса для запуска коммерческих спутников, конкурируя с Роскосмосом, NASA, ESA и SpaceX.

Как писал NEWS.ru, 30 мая частная американская компания SpaceX впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию. Успех миссии корабля Crew Dragon 2 вернул конкуренцию в сферу пилотируемых космических полётов, где с 2011 года работали только российские «Союзы».