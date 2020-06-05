Китай пообещал представить новую ракету в 2022 году

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) запланировала до конца года завершить разработку твердотопливной ракеты «Чанчжэн-11А», а в 2022-м запустить её.
По информации космического ведомства, ракета будет модернизированной версией «Чанчжэн-11», с помощью которой Китай с 2015 года запускает лёгкие спутники. В июне 2019 года аппарат адаптировали для запуска с морских платформ.
«Чанчжэн-11А» получит большую грузоподъёмность и будет приспособлена для пусков и с суши, и с моря, — передаёт РИА Новости.
В издании отметили, что Китай использует ракеты такого класса для запуска коммерческих спутников, конкурируя с Роскосмосом, NASA, ESA и SpaceX.
Как писал NEWS.ru, 30 мая частная американская компания SpaceX впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию. Успех миссии корабля Crew Dragon 2 вернул конкуренцию в сферу пилотируемых космических полётов, где с 2011 года работали только российские «Союзы».
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