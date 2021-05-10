К Земле за два года: зонд OSIRIS-REx завершил миссию у астероида Бенну

https://static.news.ru/photo/f786e570-de43-11e9-8bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaxa.jp/ Global Look Press

Свыше двух лет займёт полёт до Земли у американской межпланетной станции OSIRIS-REx, завершившей в понедельник, 10 мая, свою миссию у астероида Бенну. Об этом сообщает NASA. На родную планету зонд должен доставить контейнер с 60 граммами грунта с поверхности астероида.

По словам специалистов NASA, зонд полетит к Земле не по прямой. Аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев таким образом порядка 2,3 млрд километров. Затем, приблизившись к Земле, он отстрелит контейнер с образцами грунта. Этот контейнер, как планируется, опустится на парашюте на полигоне штата Юта. Расчётная дата приземления — 24 сентября 2023 года.

С помощью образцов грунта учёные планируют больше узнать о том, как формировалась Солнечная система и развивалась Земля с точки зрения обитаемой планеты. При этом 75% грунта будет законсервировано для будущих анализов с помощью технологий, которые пока не разработаны.

Зонт для забора грунта на астероиде Бенну был запущен в сентябре 2016 года. При этом сам Бенну астрономы оценивают как потенциально опасный: это значит, его шансы на столкновение с Землёй оцениваются как 1 к 2 700.

Операция по забору образцов была проведена 20 октября прошлого года. Зонд на скорости 10 сантиметров в секунду сблизился с Бенну и в кратере диаметром около 20 метров погрузил в грунт специальный манипулятор, выбросив одновременно из капсулы облако азота. Под воздействием газа мелкие частицы поднялись над поверхностью и осели в коллекторе аппарата, откуда были перемещены в контейнер.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Исследования будут проведены в Лаборатории реактивного движения (JPL), которая входит в состав NASA. В рамках учений организации других стран и специалисты национального управления смоделируют план, который позволит избежать столкновения с небесными телами или минимизировать ущерб.