К Земле за два года: зонд OSIRIS-REx завершил миссию у астероида Бенну

Свыше двух лет займёт полёт до Земли у американской межпланетной станции OSIRIS-REx, завершившей в понедельник, 10 мая, свою миссию у астероида Бенну. Об этом сообщает NASA. На родную планету зонд должен доставить контейнер с 60 граммами грунта с поверхности астероида.
По словам специалистов NASA, зонд
С помощью образцов грунта учёные планируют больше узнать о том, как формировалась Солнечная система и развивалась Земля с точки зрения обитаемой планеты. При этом 75% грунта будет законсервировано для будущих анализов с помощью технологий, которые пока не разработаны.
Зонт для забора грунта на астероиде Бенну был запущен в сентябре 2016 года. При этом сам Бенну астрономы оценивают как потенциально опасный: это значит, его шансы на столкновение с Землёй оцениваются как 1 к 2 700.
Операция по забору образцов была проведена 20 октября прошлого года. Зонд на скорости 10 сантиметров в секунду сблизился с Бенну и в кратере диаметром около 20 метров погрузил в грунт специальный манипулятор, выбросив одновременно из капсулы облако азота. Под воздействием газа мелкие частицы поднялись над поверхностью и осели в коллекторе аппарата, откуда были перемещены в контейнер.
Ранее сообщалось, что специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Исследования будут проведены в Лаборатории реактивного движения (JPL), которая входит в состав NASA. В рамках учений организации других стран и специалисты национального управления смоделируют план, который позволит избежать столкновения с небесными телами или минимизировать ущерб.