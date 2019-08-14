Организация космических исследований (ISRO) Индии в ночь на 14 августа перевела лунную станцию «Чандраян-2» с земной орбиты на траекторию полёта к Луне.
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Индийские учёные считают, что сейчас их ждёт самая сложная и ответственная часть экспедиции. Когда станция подойдёт к земному спутнику на нужное расстояние, её жидкостный двигатель снова запустят, чтобы вывести аппарат на необходимую орбиту.
Сотрудники ISRO должны провести ещё четыре подобных манёвра, пока «Чандраян-2» не займёт рабочую орбиту и начнёт искать место для посадки.
Как писал News.ru, 22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам.