Главным конструктором космического корабля «Орёл» стал проектировщик МКС

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Один из проектировщиков Международной космической станции (МКС) Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орёл».

Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос». Распоряжение о назначении Хамица дал исполняющий обязанности директора РКК «Энергия» (входит в структуры Роскосмоса) Игорь Озар.

Хамиц родился в 1964 году, окончил Московский авиационный институт в 1988 году. Сразу после получения диплома он поступил на работу в РКК «Энергия». С 2007 года Хамиц был главой Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем. В этом качестве он принял участие в создании проекта МКС, в частности, стыковочно-грузового модуля. В сотрудничестве с конструкторами Европейского космического агентства российский специалист работал над автоматическим транспортным кораблём ATV.

Корабль «Орёл» разрабатывается в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». На 2023 год запланирован первый полёт корабля без экипажа, на 2025 — с людьми на борту. «Орёл» предназначен для доставки людей и грузов на станции на околоземной орбите, а также является ключевым элементом в российской концепции освоения Луны.

Экипаж корабля составит до четырёх человек. «Орёл» сможет находиться в режиме автономного полёта до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до года. Масса корабля составит 14,4 тонны при полёте к орбитальной станции или 19 тонн при полёте к Луне, масса возвращаемого аппарата — 9 тонн. Длина корпуса «Орла» составит 6,1 метра.

Как сообщал NEWS.ru, российские учёные собираются отправить мышей в качестве «пассажиров» во время первого полёта «Орла» вокруг Луны в 2028 году.