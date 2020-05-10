Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

https://static.news.ru/photo/6384f79c-92cd-11ea-b0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: laspace.ru

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами.

Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения, — цитирует его РИА Новости.

Специалист пояснил, что затем на орбите происходит пассивация, в ходе неё лишнее топливо сливается и отключается аккумулятор. Если этого по каким-то причинам не происходит, то может случиться самопроизвольное разрушение.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос изучает ситуацию с разрушением сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который 18 июля 2011 года выводил в космос обсерваторию «Спектр-Р». По данным пресс-службы госкорпорации, после анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердилось, что баки разгонного блока были разрушены. Инцидент произошёл 8 мая между 08:00 и 09:00 декретного московского времени в акватории Индийского океана.