Британия обошла санкции на экспорт электроники в РФ

https://static.news.ru/photo/42f62446-f566-11ea-934f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что Москва и Лондон решили вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа «Спектр-УФ».

В аппаратуре содержались американские детали, которые в 2014 году попали под западные санкции из-за требований ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

Из Великобритании получены образцы лётных изделий — блоки электроники для приёмника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешённые к поставкам компоненты, — пояснил Сачков в интервью РИА Новости.

Учёный добавил, что британская компания E2V по контракту в 2022 году должна поставить всю аппаратуру для обсерватории, предназначенной для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астрономам при помощи коронального многоканального поляриметра (CoMP) удалось наметить область глобального магнитного поля солнечной короны. Предыдущие измерения были точечными, теперь учёные смогли охватить всю верхнюю часть солнечной атмосферы. Как выяснилось, внешняя атмосфера звезды состоит из обжигающе горячей плазмы.