Астрономам впервые удалось измерить магнитное поле солнечной короны

https://static.news.ru/photo/901f47ca-e85f-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Астрономам при помощи коронального многоканального поляриметра (CoMP) удалось наметить область глобального магнитного поля солнечной короны. Предыдущие измерения были точечными, теперь учёные смогли охватить всю верхнюю часть солнечной атмосферы.

Как выяснилось, внешняя атмосфера звезды состоит из обжигающе горячей плазмы.

Как сообщает Nature, в рамках исследования в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях учёные отследили изменения волн Альфвена — магнитных волн, действующих как индикаторы основного магнитного поля, скорость которых меняется в зависимости от напряжённости поля. Они также объединили волновые данные с информацией об электронной плотности короны. В результате астрономам удалось создать гораздо более полную картину происходящих на Солнце явлений.

Это прекрасный пример того, как мы можем использовать волны Альфвена для исследования свойств Солнца. Этот процесс похож на то, как сейсмологи используют землетрясения, чтобы узнать, как выглядит внутренняя часть Земли, — отметили авторы исследования.

Магнитное поле короны влияет на многие аспекты поведения Солнца, от нагрева плазмы до экстремальных температур до масштабных солнечных вспышек, влияющих на жизнь человека. Новые измерения помогут учёным лучше понять природу солнечных явлений и закономерности 11-летнего цикла активности Солнца.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи собираются проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на второй планете от Солнца. Сделать это планируется с помощью новых фотографий во время будущих миссий на Венеру.