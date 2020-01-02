https://static.news.ru/photo/9ef5f990-2d3b-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Первый в наступившем году метеорный поток, который достигнет максимума 3-4 января, можно будет наблюдать благодаря слабой фазе Луны, сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, во второй половине 2019 года сложилась неблагоприятная обстановка для наблюдений потоков Персеидов, Драконидов, Орионидов, Леонидов и Геменидов.

Но начало 2020 года, наконец, если позволит погода, даст нам возможность насладиться интереснейшим потоком Квадрантид — первым потоком года, — отметил он.

Специалист уточнил, что 3 января спутник Земли пройдёт фазу первой четверти, что даст возможность понаблюдать за космическим явлением.

Якушечкин добавил, что на широте Крыма Луна зайдёт за горизонт около 01:30, после чего можно увидеть метеорный поток. Для широты Москвы заход Луны 4 января произойдёт в 01:20, передаёт РИА Новости.

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