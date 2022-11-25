Астроном назвал вероятность столкновения Земли с опасным астероидом Астроном Баженов: вероятность столкновения Земли с опасным для нее астероидом крайне мала

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Вероятность столкновения Земли с астероидом, способным убить на планете все живое, крайне мала, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астроном Филипп Баженов. По его словам, на Землю постоянно падают космические объекты, но почти все не долетают до поверхности, так как сгорают в атмосфере. Эксперт добавил, что если астероид все же долетает до поверхности планеты, он может упасть в Мировой океан, который составляет ее большую часть, и тогда он не будет замечен большинством людей.

На самом деле на Землю много чего падает. Но у нас большая часть планеты — это вода, поэтому мы никак не ощущаем падения. Редко когда что-то прилетает в населенные пункты, и это всегда становится новостью. Статистически шансы на столкновение со смертоносным астероидом чрезвычайно малы, — рассказал Баженов.

В качестве реальной астрономической угрозы человечеству ученый назвал возможность расширения Солнца. Эксперт уточнил, что астероид можно уничтожить или сбить с траектории, но с Солнцем сделать ничего нельзя.

Американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) ранее впервые в истории успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос, столкнувшись с ним 27 сентября. Столкновение зонда с астероидом произошло 27 сентября. NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет, совершив контролируемый таран. Столкновение произошло на скорости 6,5 километра в секунду. В результате связь с зондом была потеряна.