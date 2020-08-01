Астронавты NASA вернутся на Землю с МКС в капсуле SpaceX

https://static.news.ru/photo/64e5c0ee-d40e-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Американские астронавты из NASA планируют 2 августа отправиться на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода. Этот момент в Соединённых Штатах считают таким же важным, как и запуск Crew Dragon 30 мая, который назвали историческим событием.

Астронавты США впервые за девять лет смогли организовать запуск космического корабля самостоятельно. Раньше они летали, арендуя места на российских «Союзах».

Самым сложным было запустить нас. Но самое главное — это вернуть нас домой, — цитирует Reuters астронавта Боба Бенкена, который сделал заявление во время прощальной церемонии на борту МКС.

Вместе с ним на Землю возвращается ещё один американский астронавт Дуглас Хёрли.

Ожидается, что капсула Crew Dragon приземлится на воду у побережья Панама-Сити в штате Флорида. Но место посадки могут изменить из-за урагана «Исайя».

Как писал NEWS.ru, 30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая.

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.