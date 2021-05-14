Астронавты NASA назвали преимущество «Союзов» перед Crew Dragon

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур рассказали о впечатлениях от полёта на космическом корабле Crew Dragon и сравнили это транспортное средство с российскими аппаратами «Союз». Американские специалисты отметили, что у корабля, произведённого в РФ, есть одно важное преимущество, их мнение приводит портал Wccftech.
Кимбро и Макартур
Это была фантастическая поездка. Мы несколько часов сидели в напряжении на стартовой площадке и готовили себя к полёту. Лишь после того, как заработали двигатели, на наших лицах появились улыбки. Мы почувствовали, как огромная сила поднимает нас с Земли в космос, — рассказал Кимбро.
2 мая корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Возвращение на Землю произошло после расстыковки с МКС и автономного полёта продолжительностью 6,5 часа. Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шеннон Уокер и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду у побережья штата Флорида.