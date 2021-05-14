Астронавты NASA назвали преимущество «Союзов» перед Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/ef5e50b4-b6db-11eb-b0e4-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур рассказали о впечатлениях от полёта на космическом корабле Crew Dragon и сравнили это транспортное средство с российскими аппаратами «Союз». Американские специалисты отметили, что у корабля, произведённого в РФ, есть одно важное преимущество, их мнение приводит портал Wccftech.

Кимбро и Макартур заявили , что по плавности хода «Союзам» нет равных. Полёт на Crew Dragon чуть менее комфортный, а хуже всего астронавты перенесли пребывание на «Шаттле», который очень сильно трясёт. Астронавты также отметили тесноту кабины космического аппарата от SpaceX. В целом, у Макартур и Кимбро остались положительные впечатления от полёта на Crew Dragon.

Это была фантастическая поездка. Мы несколько часов сидели в напряжении на стартовой площадке и готовили себя к полёту. Лишь после того, как заработали двигатели, на наших лицах появились улыбки. Мы почувствовали, как огромная сила поднимает нас с Земли в космос, — рассказал Кимбро.

2 мая корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. Возвращение на Землю произошло после расстыковки с МКС и автономного полёта продолжительностью 6,5 часа. Капсула с астронавтами Виктором Гловером, Шеннон Уокер и Майклом Хопкинсом, а также с японцем Соити Ногути опустилась на воду у побережья штата Флорида.