https://static.news.ru/photo/fc1e00f0-c1dd-11e9-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Международная команда астрофизиков провела исследование, целью которого стало повышение эффективности изучения экзопланет с помощью космических телескопов. Для этого эксперты создали контурную карту обитаемой планеты — Земли.

Увидеть объект глазами инопланетян удалось при помощи 10 тысяч снимков со спутника NASA Deep Space Climate Observatory, который находится в точке гравитационного баланса между Землёй и Солнцем. Изображения делались на 10 длинах волн каждые 1–2 часа в течение 2016 и 2017 годов.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) 17 августа 2019 г.

В результате удалось получить так называемые световые кривые, которые соответствуют суше, воде или облачности. Чёрные линии на изображении обозначают медианные значения береговой линии. Зелёные поля — суша, а синие — Мировой океан.

Фактически создание карты позволит астрономам в будущем точнее понимать, есть ли на исследуемой экзопланете вода, передаёт Since .

Ранее News.ru писал, что учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал, где в России могут храниться свидетельства посещения Земли инопланетянами. По словам уфолога, ходят слухи, что аналогичные Зоне 51 полигоны могут находиться в Мытищах, Крыму и на Урале.