Астрофизик рассказал, где в Солнечной системе можно найти жизнь

В Солнечной системе теоретически можно найти жизнь на тех космических объектах, на которых учёным удалось найти воду, рассказал Валерий Азязов, директор Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе. Так, например, он не исключил возможности найти жизнь на Марсе или на некоторых спутниках планет-гигантов, пишет «Газета.Ru».

Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где −50 °С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются. И на Марсе они могут сохраняться до сих пор — конечно, в первую очередь где-то не на поверхности, а чуть глубже. Их там ищут целенаправленно марсианские аппараты, — пояснил Азязов.

По его словам, учёные могут увидеть, как на Европе и Энцеладе, спутниках планет-гигантов, периодически бьют гейзеры. Там есть вода, покрытая льдом, она иногда испаряется и даёт исследователям надежду на то, что на этих космических объектах теоретически можно найти признаки жизни. Язязов уточнил, что «маркеры жизни» удалось найти и на Венере: углекислый газ на этой планете периодически диссоциирует в кислород. Ещё одной планетой, на которой теоретически возможна жизнь, является Титан, резюмировал астрофизик.

Ранее на Землю с МКС вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Посадка корабля «Cоюз МС-19» произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана. Шкаплеров провёл на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее, — 356 суток.