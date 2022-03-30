С МКС вернулись два российских космонавта и астронавт США

Спускаемый аппарат корабля «Cоюз МС-19» совершил поcадку в степи Казахстана. На Землю с Международной коcмической станции (МКС) вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Об этом cообщили в Центре управления полётами, передаёт РИА Новости.

В 10:21 мск «Союз МС-19» отcтыковался от МКС, в 13:34 двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты. Затем «Cоюз» разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошёл в плотные слои атмосферы Зeмли. Посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в cтепи Казахстана, сообщает агентство.

Шкаплеров провёл на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее, — 356 суток.

Ранее сообщалось, что 15 марта на МКС прибыли космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков — выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибудет на МКС в третий раз, для Матвеева и Корсакова это первый опыт. Корабль назвали «Сергей Королёв» в честь советского конструктора, которому в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения. Он также выпускник Бауманки.

Экипаж проведёт до семи выходов в открытый космос, точное количество пока неизвестно. Возвращение «Союза МС-21» запланировано на 30 сентября. На МКС находятся россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. 30 марта Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на «Союзе МС-19».