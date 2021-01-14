Журналиста и его девушку задержали за финансирование протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/505b4b9e-5735-11eb-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусские силовики задержали журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его сожительницу Ирину Злобину. Им инкриминируют финансирование протестных акций и массовых беспорядков в Минске.

Как сообщил замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, свою деятельность задержанные вели с августа 2020 года — то есть с самого начала гражданских протестов в республике.

Все используемые для этих целей средства они получали из-за рубежа, — заявил Казакевич, уточнив, что часть средств задержанные тратили на личные нужды.

Остальное, пояснил он, шло на оплату штрафов участников протестов и на возмещение счетов, предъявляемых властями к задержанным, за пребывание в изоляторах временного содержания.

Денежные средства для помощи «так называемым пострадавшим в ходе протестных акций» предоставлялись фондом BYHELP, добавил замглавы МВД.

При этом, по его словам, в тайниках, найденных по координатам геолокации, было обнаружено «более ста тысяч долларов США и евро», а также банковская карта для осуществления безналичных платежей. В ходе обысков дома у журналиста и в офисе информационного агентства БелаПАН изъята четвёртая часть этой суммы, а также около 20 тысяч белорусских рублей.

По данным белорусских СМИ, Александров и Злобина были задержаны ещё 13 января. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК Белоруссии об организации и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также об участии в них.

В Белоруссии больше пяти месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что в республике были созданы несколько фондов, в числе которых BYSOL и BYHELP, призванных облегчить финансовое бремя участников протестов, чтобы власти не могли воздействовать на них экономическими методами. Идея заключается в том, что белорусы, живущие за пределами страны, а также те, кто не может присоединиться к акциям, но выступает против действующей власти, перечисляют в организации пожертвования, а фонды возмещают расходы людей, уволенных из-за гражданской позиции, а также вынужденных оплачивать штрафы или лечение.