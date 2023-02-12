Землетрясения дважды тряхнули Грузию за четверть часа На западе Грузии произошли два землетрясения магнитудой 3,6 и 4,4

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На западе Грузии зафиксированы два землетрясения с разницей в 14 минут, следует из отчета Национального центра сейсмического мониторинга. Мощность толчков составила 4,4 и 3,6 по шкале Рихтера. Первый толчок зарегистрировали в 12:07 (11:07 мск) в 4 км от города Озургети, его очаг залегал на глубине 6 км, второй — в 5 км от Озургети в 12:21 (11:21 мск), очаг располагался на глубине 5 км, передает Sputnik Грузия.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало, — говорится в сообщении.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. 12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617. Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.

Ранее представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма.