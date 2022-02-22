Зеленский сообщил об ударах по военной инфраструктуре страны

Россия нанесла удары по военной инфраструктуре Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер решил экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны страны, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, передаёт РИА Новости.

Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы, — сказал Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские вооружённые силы не наносят авиационных, артиллерийских или ракетных ударов по городам Украины. В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Там отметили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация вооружённых сил Украины.

В ночь на 24 февраля в районе Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов прогремели взрывы. В ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами. «Интерфакс-Украина» сообщил о высадке российских военных в Одессе и Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране.