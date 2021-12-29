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Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа
Страны СНГ

Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа

Стратегия информационной безопасности Украины, по мнению экспертов, направлена не столько против России, сколько против своих же СМИ
19:10, 29 декабря 2021
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии информационной безопасности, которую уже назвали направленной на Россию. И вправду, об этом прямо говорится в тексте стратегии: российская информационная политика представляет угрозу не только для Украины, но и для других демократических государств, поскольку пытается усилить их «внутренние противоречия». Особая роль, по мнению авторов документа, предназначена «информационному доминированию РФ» на части Донецкой и Луганской областей, где Москва развернула «беспрецедентную информационную кампанию». О том, какие цели на самом деле киевские власти преследуют разработкой стратегии — в материале NEWS.ru.

Запреты российских СМИ на Украине приняли массовый характер ещё весной 2014 года. 25 марта судебным решением были приостановлены трансляции телеканалов «НТВ Мир», «РТР Планета» и «Первый канал. Всемирная сеть» во всех провайдерских пакетах страны. К лету 2015 года запрещёнными оказались 18 российских телеканалов, в том числе и транслирующие исключительно художественные фильмы: «Иллюзион» и «Дом кино». До конца 2017 года украинские власти блокировали 80 российских телеканалов различной направленности, многие из которых вообще никакого отношения к политике не имели — «Охота и рыбалка», «Ностальгия» и другие.

Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя стратегия предполагает и борьбу с соцсетями, развивающимися «на фоне низкого уровня медиаграмотности», как говорится в документе. Возможно, Украине пригодится опыт Китая по блокировке Интернета, но в точности она его повторить не сможет по технологическим причинам: заблокировав большинство популярных во всем мире соцсетей, Китай пользуется собственным приложением WeChat, которое включает в себя социальную сеть, мессенджер и сервис платежей. Власти Украины, как создаётся впечатление, больше озадачены политико-правовыми аспектами разработанного документа.

Стратегия информационной безопасности Украины станет фундаментом для целого пласта законодательства и подзаконных инициатив, отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Стратегия может стать основой для выработки законов и введения санкций против СМИ властью. План её реализации предусматривает разработку законопроектов, решений правительства, распоряжений силовых структур, наделения кого-либо дополнительными полномочиями. В политических целях стратегия выполняет двоякую задачу: она должна помочь подавить оппозиционные СМИ в самой Украине и послать сигнал Москве, с которой их связывают, что Киев уступать не собирается, несмотря ни на что, — считает политолог.

директор Украинского института политики Руслан Бортникдиректор Украинского института политики Руслан Бортникruslan.bortnik.3/facebook.com

На взгляд Бортника, многие российские СМИ пытаются намеренно расшатать ситуацию на Украине, отталкивая от себя даже нейтрально настроенных граждан страны — без всяких стратегий властей. Украинский политолог подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что этим занимаются «не все СМИ РФ, да и не всегда», но они пытаются дестабилизировать Украину, в то же время «насмехаясь над ней». Власти Украины обращают этот факт в свою пользу, используя «российскую угрозу» как повод для ограничения возможностей и внутренней оппозиции.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru развил тему стратегии как инструмента борьбы киевских властей с оппонентами. На его взгляд, стратегия информационной безопасности разработана только в интересах президента Зеленского и его окружения.

Это делается Зеленским для полного контроля над информацией в медиа. Зеленский почему-то уверен, что телевизор поможет ему избраться на второй срок. Под видом борьбы с российской информационной опасностью он устанавливает контроль над украинскими СМИ. Добившись этого, офис Зеленского будет рассылать им «темники»: как и что говорить о президенте, а как — об оппозиции. Но нынешний президент не учитывает, что телевизор сильно влиял на выборы в 2014 году, ныне на них больше влияют холодильник и холодные батареи отопления в домах украинцев.

Владимир Олейник

экс-депутат Верховной рады Украины

Экс-депутат Рады удивлён, что Запад поддерживает действия киевских властей по удушению своих СМИ. Например, США и Евросоюз фактически закрыли глаза на то, как власти отобрали телеканалы у Виктора Медведчука.

Но ведь свобода слова — это основополагающая ценность западной демократии! Где же санкции в отношении тех, кто эту свободу в Киеве душит? На самом деле Запад поддерживает Зеленского в его беззаконии, — убеждён собеседник интернет-издания.

Российские СМИ не расшатывали ситуацию в стране, а давали альтернативную точку зрения. Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что плюрализм с украинского медиа-пространства почти полностью исчез.

Вспоминаю советскую монополию на СМИ, когда люди научились читать между строк и воспринимать многие обещания власти «от обратного». (Кстати, в отношении Зеленского происходит то же самое — если он обещает, в Украине многие уже убеждены, что не выполнит.) Украинцы нуждаются в альтернативной информации. Раньше её давали телеканалы, связанные с Медведчуком. Они закрыты, российские СМИ фактически все заблокированы. Никто не говорит, что именно их информация воспринималась на ура, но она обществу нужна — пусть люди думают, сопоставляют, полагает экс-депутат Верховной Рады.

Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа Сергей Булкин/NEWS.ru

Подписание стратегии информационной безопасности почти совпало по времени с другой инициативой Зеленского: он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких владельцев СМИ. Они коснутся медиахолдинга «Новости», который принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. На пять лет аннулированы лицензии и блокированы активы телекомпаний «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlife.tv.

Комментируя указ президента Украины, парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала указ Зеленского незаконным, отметив, что санкции введены с целью «зачистить информационное пространство ради укрепления своей преступной диктатуры».

Щепетильность президента Зеленского в отношении телеэфира, скорее всего, можно объяснить его шоуменским прошлым. Но тщательное выстраивание своего телеобраза лишь с помощью провластных СМИ грозит обратным эффектом — доверие к ним в обществе, как правило, невысокое. Разрушив альтернативные СМИ, Зеленский может сам подтолкнуть избирателей к другим претендентам на следующих выборах президента Украины, которые приведут в качестве аргументов «безальтернативные» холодильники и батареи отопления.

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