Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о
Запреты российских СМИ на Украине приняли массовый характер ещё весной 2014 года. 25 марта судебным решением были приостановлены трансляции телеканалов «НТВ Мир», «РТР Планета» и «Первый канал. Всемирная сеть» во всех провайдерских пакетах страны. К лету 2015 года запрещёнными оказались 18 российских телеканалов, в том числе и транслирующие исключительно художественные фильмы: «Иллюзион» и «Дом кино». До конца 2017 года украинские власти блокировали 80 российских телеканалов различной направленности, многие из которых вообще никакого отношения к политике не имели — «Охота и рыбалка», «Ностальгия» и другие.
Нынешняя стратегия предполагает и борьбу с соцсетями, развивающимися «на фоне низкого уровня медиаграмотности», как говорится в документе. Возможно, Украине пригодится опыт Китая по блокировке Интернета, но в точности она его повторить не сможет по технологическим причинам:
Стратегия информационной безопасности Украины станет фундаментом для целого пласта законодательства и подзаконных инициатив, отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Стратегия может стать основой для выработки законов и введения санкций против СМИ властью. План её реализации предусматривает разработку законопроектов, решений правительства, распоряжений силовых структур, наделения кого-либо дополнительными полномочиями. В политических целях стратегия выполняет двоякую задачу: она должна помочь подавить оппозиционные СМИ в самой Украине и послать сигнал Москве, с которой их связывают, что Киев уступать не собирается, несмотря ни на что, — считает политолог.
На взгляд Бортника, многие российские СМИ пытаются намеренно расшатать ситуацию на Украине, отталкивая от себя даже нейтрально настроенных граждан страны — без всяких стратегий властей. Украинский политолог подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что этим занимаются «не все СМИ РФ, да и не всегда», но они пытаются дестабилизировать Украину, в то же время «насмехаясь над ней». Власти Украины обращают этот факт в свою пользу, используя «российскую угрозу» как повод для ограничения возможностей и внутренней оппозиции.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru развил тему стратегии как инструмента борьбы киевских властей с оппонентами. На его взгляд, стратегия информационной безопасности разработана только в интересах президента Зеленского и его окружения.
Это делается Зеленским для полного контроля над информацией в медиа. Зеленский почему-то уверен, что телевизор поможет ему избраться на второй срок. Под видом борьбы с российской информационной опасностью он устанавливает контроль над украинскими СМИ. Добившись этого, офис Зеленского будет рассылать им «темники»: как и что говорить о президенте, а как — об оппозиции. Но нынешний президент не учитывает, что телевизор сильно влиял на выборы в 2014 году, ныне на них больше влияют холодильник и холодные батареи отопления в домах украинцев.
Экс-депутат Рады удивлён, что Запад поддерживает действия киевских властей по удушению своих СМИ. Например, США и Евросоюз фактически закрыли глаза на то, как власти
Но ведь свобода слова — это основополагающая ценность западной демократии! Где же санкции в отношении тех, кто эту свободу в Киеве душит? На самом деле Запад поддерживает Зеленского в его беззаконии, — убеждён собеседник интернет-издания.
Российские СМИ не расшатывали ситуацию в стране, а давали альтернативную точку зрения. Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что плюрализм с украинского медиа-пространства почти полностью исчез.
Вспоминаю советскую монополию на СМИ, когда люди научились читать между строк и воспринимать многие обещания власти «от обратного». (Кстати, в отношении Зеленского происходит то же самое — если он обещает, в Украине многие уже убеждены, что не выполнит.) Украинцы нуждаются в альтернативной информации. Раньше её давали телеканалы, связанные с Медведчуком. Они закрыты, российские СМИ фактически все заблокированы. Никто не говорит, что именно их информация воспринималась на ура, но она обществу нужна — пусть люди думают, сопоставляют, — полагает экс-депутат Верховной Рады.
Подписание стратегии информационной безопасности почти совпало по времени с другой инициативой Зеленского: он
Комментируя указ президента Украины, парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Щепетильность президента Зеленского в отношении телеэфира, скорее всего, можно объяснить его шоуменским прошлым. Но тщательное выстраивание своего телеобраза лишь с помощью провластных СМИ грозит обратным эффектом — доверие к ним в обществе, как правило, невысокое. Разрушив альтернативные СМИ, Зеленский может сам подтолкнуть избирателей к другим претендентам на следующих выборах президента Украины, которые приведут в качестве аргументов «безальтернативные» холодильники и батареи отопления.