Зеленский принял стратегию по устранению неугодных медиа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии информационной безопасности, которую уже назвали направленной на Россию. И вправду, об этом прямо говорится в тексте стратегии: российская информационная политика представляет угрозу не только для Украины, но и для других демократических государств, поскольку пытается усилить их «внутренние противоречия». Особая роль, по мнению авторов документа, предназначена «информационному доминированию РФ» на части Донецкой и Луганской областей, где Москва развернула «беспрецедентную информационную кампанию». О том, какие цели на самом деле киевские власти преследуют разработкой стратегии — в материале NEWS.ru.

Запреты российских СМИ на Украине приняли массовый характер ещё весной 2014 года. 25 марта судебным решением были приостановлены трансляции телеканалов «НТВ Мир», «РТР Планета» и «Первый канал. Всемирная сеть» во всех провайдерских пакетах страны. К лету 2015 года запрещёнными оказались 18 российских телеканалов, в том числе и транслирующие исключительно художественные фильмы: «Иллюзион» и «Дом кино». До конца 2017 года украинские власти блокировали 80 российских телеканалов различной направленности, многие из которых вообще никакого отношения к политике не имели — «Охота и рыбалка», «Ностальгия» и другие.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя стратегия предполагает и борьбу с соцсетями, развивающимися «на фоне низкого уровня медиаграмотности», как говорится в документе. Возможно, Украине пригодится опыт Китая по блокировке Интернета, но в точности она его повторить не сможет по технологическим причинам: заблокировав большинство популярных во всем мире соцсетей, Китай пользуется собственным приложением WeChat, которое включает в себя социальную сеть, мессенджер и сервис платежей. Власти Украины, как создаётся впечатление, больше озадачены политико-правовыми аспектами разработанного документа.

Стратегия информационной безопасности Украины станет фундаментом для целого пласта законодательства и подзаконных инициатив, отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Стратегия может стать основой для выработки законов и введения санкций против СМИ властью. План её реализации предусматривает разработку законопроектов, решений правительства, распоряжений силовых структур, наделения кого-либо дополнительными полномочиями. В политических целях стратегия выполняет двоякую задачу: она должна помочь подавить оппозиционные СМИ в самой Украине и послать сигнал Москве, с которой их связывают, что Киев уступать не собирается, несмотря ни на что, — считает политолог.

директор Украинского института политики Руслан Бортник ruslan.bortnik.3/facebook.com

На взгляд Бортника, многие российские СМИ пытаются намеренно расшатать ситуацию на Украине, отталкивая от себя даже нейтрально настроенных граждан страны — без всяких стратегий властей. Украинский политолог подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что этим занимаются «не все СМИ РФ, да и не всегда», но они пытаются дестабилизировать Украину, в то же время «насмехаясь над ней». Власти Украины обращают этот факт в свою пользу, используя «российскую угрозу» как повод для ограничения возможностей и внутренней оппозиции.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru развил тему стратегии как инструмента борьбы киевских властей с оппонентами. На его взгляд, стратегия информационной безопасности разработана только в интересах президента Зеленского и его окружения.

Это делается Зеленским для полного контроля над информацией в медиа. Зеленский почему-то уверен, что телевизор поможет ему избраться на второй срок. Под видом борьбы с российской информационной опасностью он устанавливает контроль над украинскими СМИ. Добившись этого, офис Зеленского будет рассылать им «темники»: как и что говорить о президенте, а как — об оппозиции. Но нынешний президент не учитывает, что телевизор сильно влиял на выборы в 2014 году, ныне на них больше влияют холодильник и холодные батареи отопления в домах украинцев. Владимир Олейник экс-депутат Верховной рады Украины экс-депутат Верховной рады Украины

Экс-депутат Рады удивлён, что Запад поддерживает действия киевских властей по удушению своих СМИ. Например, США и Евросоюз фактически закрыли глаза на то, как власти отобрали телеканалы у Виктора Медведчука.

Но ведь свобода слова — это основополагающая ценность западной демократии! Где же санкции в отношении тех, кто эту свободу в Киеве душит? На самом деле Запад поддерживает Зеленского в его беззаконии, — убеждён собеседник интернет-издания.

Российские СМИ не расшатывали ситуацию в стране, а давали альтернативную точку зрения. Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что плюрализм с украинского медиа-пространства почти полностью исчез.

Вспоминаю советскую монополию на СМИ, когда люди научились читать между строк и воспринимать многие обещания власти «от обратного». (Кстати, в отношении Зеленского происходит то же самое — если он обещает, в Украине многие уже убеждены, что не выполнит.) Украинцы нуждаются в альтернативной информации. Раньше её давали телеканалы, связанные с Медведчуком. Они закрыты, российские СМИ фактически все заблокированы. Никто не говорит, что именно их информация воспринималась на ура, но она обществу нужна — пусть люди думают, сопоставляют, — полагает экс-депутат Верховной Рады.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подписание стратегии информационной безопасности почти совпало по времени с другой инициативой Зеленского: он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких владельцев СМИ. Они коснутся медиахолдинга «Новости», который принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. На пять лет аннулированы лицензии и блокированы активы телекомпаний «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlife.tv.

Комментируя указ президента Украины, парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала указ Зеленского незаконным, отметив, что санкции введены с целью «зачистить информационное пространство ради укрепления своей преступной диктатуры».

Щепетильность президента Зеленского в отношении телеэфира, скорее всего, можно объяснить его шоуменским прошлым. Но тщательное выстраивание своего телеобраза лишь с помощью провластных СМИ грозит обратным эффектом — доверие к ним в обществе, как правило, невысокое. Разрушив альтернативные СМИ, Зеленский может сам подтолкнуть избирателей к другим претендентам на следующих выборах президента Украины, которые приведут в качестве аргументов «безальтернативные» холодильники и батареи отопления.