Би-би-си: родители Протасевича заявили, что его били после задержания

https://static.news.ru/photo/cc797cce-c13d-11eb-8ae6-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Адвокаты бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича потребовали провести проверку по факту избиений оппозиционера в следственном изоляторе в Минске. Об этом сообщил его отец Дмитрий британской телерадиокорпорации Би-би-си.

У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей, — отметил он.

По словам отца журналиста, адвокатов серьёзно зажали, им дали подписку о неразглашении, нельзя говорить, по какой статье обвиняется Протасевич. Такой правовой нонсенс, добавил Дмитрий.

Следы побоев, по данным защиты, видны на появившихся кадрах (видео опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru). Адвокаты также попросили при наличии оснований возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что оппозиционер, находящийся в минском СИЗО КГБ № 1, должен был получить первую передачу от сестры. В СИЗО её приняли, забрав одну книгу, какую — неизвестно.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту находились объявленный в Белоруссии в розыск Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега, которая проживает в Вильнюсе. Они были задержаны.