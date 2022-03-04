Запорожскую АЭС назвали способной выдержать падение самолёта

Запорожская АЭС способна выдержать падение самолёта Boeing, сообщил эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов изданию Lenta.ru. Её энергоблоки защищены гермооболочкой — очень крепкой конструкцией из железобетона, объяснил он.

Энергоблоки проектировали исходя из очень негативных сценариев, и все украинские энергоблоки, кроме самых первых двух на Ровенской станции, оснащены гермооболочками. Гермооболочка — это очень прочный железобетон. Это такая скорлупа, в которую дополнительно сверху взят энергоблок. <...> Гермооболочка по инженерному проекту выдерживает прямое падение самого крупного пассажирского лайнера Boeing 747 со всем запасом топлива, — сказал Анпилогов.

Он отметил, что произошедший ночью 4 марта пожар был не на самой станции, а в учебном корпусе, где нет систем управления АЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Сейчас, как сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования, станция под контролем российских войск. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.