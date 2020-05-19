Закон о массовом тестировании граждан на COVID-19 вступил в силу на Украине

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» 19 мая опубликовала текст закона о проведении массового тестирования граждан на коронавирус. Таким образом, закон официально вступил в силу.
Согласно новой правовой норме, тестирование
Закон был одобрен парламентом 7 мая и подписан президентом Владимиром Зеленским 15 мая.
По последним данным, на Украине с начала пандемии выявлено 18 768 случаев COVID-19 при 548 летальных исходах.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Украины ввели государственное регулирование цен на товары первой необходимости и санитарно-гигиеническую продукцию.
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