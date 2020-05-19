Закон о массовом тестировании граждан на COVID-19 вступил в силу на Украине

https://static.news.ru/photo/3618a3ec-9a04-11ea-99b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» 19 мая опубликовала текст закона о проведении массового тестирования граждан на коронавирус. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Согласно новой правовой норме, тестирование становится обязательным для людей, которые обращаются за медпомощью и при этом имеют характерные для COVID-19 симптомы или ранее общались с заражёнными. Регулярная сдача тестов станет обязанностью для медработников, работающих с коронавирусными больными, а также для полицейских и нацгвардейцев, которые принимают участие в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции.

Закон был одобрен парламентом 7 мая и подписан президентом Владимиром Зеленским 15 мая.

По последним данным, на Украине с начала пандемии выявлено 18 768 случаев COVID-19 при 548 летальных исходах.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Украины ввели государственное регулирование цен на товары первой необходимости и санитарно-гигиеническую продукцию.