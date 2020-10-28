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Заболевший COVID-19 Кличко-старший рассказал о самочувствии

21:38, 28 октября 2020 11
Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Vitaliy.Klychko/facebook.com

Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян за поддержку и рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным, — написал Кличко.

Он добавил, что температура держится в пределах нормы, он пьёт витамины, а единственный из симптомов болезни — потеря обоняния.

Ранее Кличко заявил, что сданный им тест на коронавирус показал положительные результаты, и ушёл на самоизоляцию.

Как писал NEWS.ru, Виталий Кличко 26 октября вышел во второй тур выборов мэра Киева с 45,93%. На втором месте кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов, набравший 9,62%.

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