Заболевший COVID-19 Кличко-старший рассказал о самочувствии

https://static.news.ru/photo/0d3c10b6-194e-11eb-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Vitaliy.Klychko/facebook.com

Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян за поддержку и рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным, — написал Кличко.

Он добавил, что температура держится в пределах нормы, он пьёт витамины, а единственный из симптомов болезни — потеря обоняния.

Ранее Кличко заявил, что сданный им тест на коронавирус показал положительные результаты, и ушёл на самоизоляцию.

Как писал NEWS.ru, Виталий Кличко 26 октября вышел во второй тур выборов мэра Киева с 45,93%. На втором месте кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов, набравший 9,62%.