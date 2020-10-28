Заболевший COVID-19 Кличко-старший рассказал о самочувствии

Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян за поддержку и рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным, — написал Кличко.
Он добавил, что температура держится в пределах нормы, он пьёт витамины, а единственный из симптомов болезни — потеря обоняния.
Ранее Кличко заявил, что сданный им тест на коронавирус показал положительные результаты, и ушёл на самоизоляцию.
Как писал NEWS.ru, Виталий Кличко 26 октября вышел во второй тур выборов мэра Киева с 45,93%. На втором месте кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов, набравший 9,62%.