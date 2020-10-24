Кличко лидирует на выборах мэра Киева

https://static.news.ru/photo/5b6b407e-1780-11eb-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/pg/Vitaliy.Klychko

Действующий мэр Киева Виталий Кличко лидирует на выборах градоначальника с 45,93% голосов. Согласно данным экзитполов, вместе с ним во второй тур выходит кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Попов, набравший 9,62%.

Член президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук набирает 8,53% голосов, кандидат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко — 7,82%. Согласно данным, опубликованным телеканалом «Украина 24», погрешность итогов опроса не может быть выше 1,9%.

Выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 26 октября. Граждане избирали депутатов областных, городских и районных советов, а также мэров большинства городов, глав сёл и посёлков. Выборы не проходили только на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в нескольких районах, близких к линии соприкосновения.

Как писал ранее NEWS.ru, в большинстве регионов страны лидирует оппозиционная платформа «За жизнь», лояльно настроенная к России. При этом президентская партия «Слуга народа», согласно предварительным результатам, набрала рекордно низкое количество голосов.