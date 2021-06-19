Явка на досрочных выборах в парламент Армении составила 49,4%

https://static.news.ru/photo/6e22af50-d1ec-11eb-8ee4-96000091f725_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

Всего в голосовании приняли участие 1 281 174 человека.

Глава Центризбиркома Тигран Мукучян сообщил журналистам, что внеочередные парламентские выборы в Армении в основном прошли в соответствии с законодательством страны.

Парламентские выборы в Армении начались утрoм 20 июня. В списки избирателей включено свыше 2,5 млн человек. В выборах участвуют 21 партия и четыре блокa. Фаворитами считаются партия испoлняющего обязанности главы правительства Никола Пaшиняна «Гражданский договор» и блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочaряном. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

Ранее один из лидеров блока «Армения» Ваге Акопян заявил, что власти могут спровоцировать беспорядки, чтобы не допустить победу альянса. По его словам, эти попытки не будут иметь успеха.