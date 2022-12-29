Вы все сепаратисты: Кишинев строит планы вернуть Приднестровье Власти Молдавии хотят превратить сторонников независимости Приднестровья в преступников с помощью Уголовного кодекса

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Власти Молдавии разрабатывают «план реинтеграции» страны. Как уточнил вице-премьер республики Олег Серебрян, это уже 15-й по счёту план за последние 30 лет — с момента окончания приднестровского конфликта. На этот раз Кишинев намерен сделать ставку на Бухарест, Брюссель и Киев. О роли Москвы в урегулировании «замороженного конфликта» не сказано ни слова. Не менее удивительно, что реинтеграция задумана вообще без участия Приднестровья. При этом сторонников ее независимости хотят объявить «сепаратистами». Что из этого выйдет, выяснял NEWS.ru.

План «Р»

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян объяснил идею усилить роль Румынии и ЕС в урегулировании «европейским курсом развития республики». Интеграция Кишинева в ЕС и «реинтеграция» всей страны должна стать единым процессом. В отношении Украины позиция Кишинева не меняется многие годы — эту страну здесь считают главным посредником. Кишинев предполагает, что украинская сторона может помочь ей «на уровне экспертизы и дипломатии». Про Москву молдавский вице-премьер не сказал ничего.

Фото: Родион Прока/РИА Новости Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян анонсировал новый план реинтеграции страны

Между тем приднестровское урегулирование, согласно прежним договорённостям, предусматривает переговоры в формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Начались они в 2005 году, но несколько раз прерывались и не принесли плодов. Последний раунд этого формата состоялся в октябре 2019-го в Братиславе. С тех пор встреч не было. Молдавские власти объясняли паузу внутренней нестабильностью. Затем к власти пришла прозападная партия «Действие и солидарность» (PAS), при которой отношения Кишинёва и Тирасполя заметно охладели.

Ещё больше удивления в Тирасполе вызвали слова Серебряна о том, что приднестровцев «в план объединения Молдовы и Приднестровья посвящать не нужно». В приднестровском МИД поспешили заявить, что в таком виде урегулирование невозможно.

Наша цель — договориться мирно. А можно ли договариваться, не учитывая мнения населения Приднестровья? Очевидно, нет, — заявил по тираспольскому ТВ министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. — Если нет желания вести переговоры, выполнять обязательства, тогда появляются вот такие странные предложения.

По мнению Игнатьева, молдавская сторона лишь пытается создать видимость урегулирования в глазах западных партнёров, но от реальных переговоров отстраняется.

Фото: Родион Прока/РИА Новости Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев раскритиковал план Кишинева

Руководство Приднестровья уже около восьми раз приглашало молдавское руководство к диалогу — на уровне президентов, глав правительств и парламентов. Фактически получали всегда отказ, — добавил глава внешнеполитического ведомства ПМР.

В правительственных кругах Молдавии после подобных эскапад обычно отмалчивались или отвечали общими фразами о важности объединительных процессов в стране. Возможно, поэтому такой резонанс вызывало заявление депутата молдавского парламента от правящей PAS Оазу Нантоя. Депутат призвал вообще покончить с переговорным процессом с Тирасполем — по его словам, «этот режим не имеет права на существование».

Нантой озвучил то, что многие думают, но по разным причинам не решаются озвучить. Что можно решить с Тирасполем, если его руководство ничего само не решает? Решает Кремль. И Кремлю не нужно решение по Приднестровью. Точнее сказать, нужно только в одном варианте: Приднестровье может реинтегрироваться, но при этом сохранить практически все элементы независимости от Кишинева и полную зависимость от России. Вплоть до присутствия российской армии на этой территории, — считает директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский, поддержавший предложение правящей партии.

Грядет поглощение?

Сторонники этой точки зрения полагают, что молдавские власти должны выработать план действий по приднестровскому урегулированию исключительно с западными партнёрами. То есть речь идет о радикальном переформатировании приднестровского урегулирования.

Тем самым общество готовят к поглощению Приднестровья — не исключено, что военным путём или посредством экономической блокады. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Приднестровский депутат Богдан Цырдя уверен, что Кишинев готовится к «поглощению» Тирасполя

В Молдове разворачиваются опасные события. Не говоря уже о закрытии шести оппозиционных русскоязычных каналов, запрете трансляции новостей российского ТВ и георгиевской ленточки. Заявление Нантоя совпало с «откровениями» главы парламента и правящей партии PAS Игоря Гросу, что молдавский нейтралитет является недоразумением, что в разделённом мире надо принимать чью-то сторону. Хотелось бы напомнить, что нейтралитет — это основа молдавской государственности, прописанная в конституции республики, — сказал Цырдя.

Он подчеркнул, что в молдавскую конституцию заложены три равнозначно важные идеи: нейтралитет, особый статус Приднестровья и автономия Гагаузии. Предлагая отказаться от нейтралитета, спикер парламента одновременно перечёркивает идеи автономии и особого статуса. А это угрожает взорвать страну, привести к гражданскому противостоянию, считает собеседник NEWS.ru.

Эти заявления прозвучали на фоне двукратного увеличения военного бюджета Молдавии — с $40 млн до $80 млн, а также совместных учений с НАТО. При этом тот же спикер Гросу утверждает: «Мы находимся в состоянии гибридной войны с империей, осуществляющей в том числе энергетическую агрессию против Молдовы».

Все эти веяния «исходят от Запада» и служат сигналом для Москвы, что вопрос Приднестровья может быть решён без её участия, силовым путём, заключил депутат от БКС.

Задумку Кишинева подкрепляют принятые на днях поправки об уголовной ответственности за сепаратизм. Законопроект, прошедший через парламент, предусматривает наказания за «действия, подрывающие целостность, суверенитет и безопасность государства». В Уголовный кодекс вводится понятие «антиконституционный субъект». Таким образом, уголовному преследованию впредь может быть подвергнут любой житель левого берега Днестра с паспортом ПМР, не говоря уже о политиках и чиновниках Приднестровья.

Фото: shutterstock Тирасполь готовится пережить непростую зиму

Пункт о сепаратизме

Очевидно, что решение ввести уголовную ответственность за сепаратизм должно стать ядром нового плана по реинтеграции. На Смоленской площади дали понять NEWS.ru, что этот план не вызывает в Москве энтузиазма.

Такая инициатива не прибавит взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Данная законотворческая инициатива была бы оправданна, если бы был окончательно урегулирован приднестровский конфликт. Пока, к сожалению, до этого далеко. Именно поэтому этот законопроект вызвал такую острую реакцию в Приднестровье. Со своей стороны хотели бы отметить, что такие поправки в молдавском законодательстве размывают базовые принципы приднестровского урегулирования, а именно принцип равноправия сторон, — сказала Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Представитель дипведомства РФ добавила, что поправки могут лишь усложнить переговорный процесс между двумя берегами Днестра на фоне паузы в формате «5 + 2».

Как обратил внимание Виталий Андриевский, Кишинёв просто скопировал статью УК РФ 280.1 «О публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Статья предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Политолог иронично заметил, что обычно законы РФ копируют в Приднестровье, но теперь это сделал Кишинёв.

Фото: shutterstock В правительстве Молдавии (на фото) хотят решить приднестровскую проблему без участия Москвы и самого Приднестровья

Напомним, переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем окончательно прервался после начала специальной военной операции РФ на Украине. Эксперты отмечают, что СВО сейчас влияет на все ключевые политические вопросы Молдавии, как внутренние, так и внешние. Тем более на отношения с Левобережьем.

Помощь ВСУ со стороны НАТО в теории может подтолкнуть Молдавию к решению приднестровской проблемы силовым путём. Российская армия находится далеко от Тирасполя, миротворческий контингент в ПМР немногочислен, тогда как у НАТО можно попросить вооружение на эту кампанию. Но, как показала история, обострение затянет урегулирование ещё на долгие годы. Компромисса можно достичь только путем политического процесса. Но к нему Кишинев пока не готов, заключают эксперты NEWS.ru.