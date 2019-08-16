https://static.news.ru/photo/56a8bb90-c0c2-11e9-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медики из Узбекистана вылетят 17 августа в Самарскую область для оказания помощи соотечественникам, пострадавшим в результате отравления неизвестным веществом.

В Россию отправятся главный токсиколог и главный гематолог Минздрава республики, уточняется на сайте МИД Узбекистана.

По данным ведомства, в настоящее время в самарской и тольяттинской больницах находятся 44 пострадавших гражданина Узбекистана. Ещё четверо отправлены в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии.

Ранее News.ru писал, что в Самарской области были госпитализированы с отравлением около 70 граждан Узбекистана. Все они легально работали на одном из местных сельхозпредприятий. Работодатель пообещал покрыть все финансовые расходы, связанные с их лечением.