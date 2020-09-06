Во всех областях Белоруссии проходят акции протеста

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Несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Белоруссии. Силовики задержали десять человек в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они не многочисленные, — сообщила Чемоданова ТАСС.

Она подчеркнула, что в других регионах пока не задержанных.

Ранее Чемоданова обратилась к протестующим «не как милиционер», а как мать. Она призвала не втягивать в политику детей, а дать им шанс на спокойное и безопасное детство.

NEWS.ru писал, что в Гродно протестующие вступили в противостояние с ОМОНом. В какой-то момент кто-то из протестующих распылил слезоточивый газ.

Ранее несколько тысяч белорусов вышли на так называемый «Марш единства». Прийти на эту акцию людей призвала экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Европе. Власти подготовились к несогласованной акции, пригнав на проспект Независимости в Минске военную технику, автозаки и водомёты. Также спецтехника стоит около железнодорожного вокзала.

Протестные акции начались в Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.