Власти Казахстана построят завод для производства вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5bd8e740-348c-11eb-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Завод по производству российской вакцины против COVID-19 планируется построить в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.

Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины, — отметил Токаев.

Согласно данным пресс-службы Кремля, 11 ноября Токаев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили тему сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса. В частности, в ходе обсуждения были затронуты планы двух государств по производству вакцин на территории Казахстана.

Позднее Токаев проинформировал, что договорился с Путиным о строительстве предприятия по производству российской вакцины. Как заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой, в настоящее время республика ищет производственную площадку для выпуска вакцины «Спутник V».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что обеспечение россиян вакциной от коронавируса является главной задачей для властей. Именно на это ориентированы производители, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.