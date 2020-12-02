Власти Белоруссии расширили перечень стран с обязательным карантином

https://static.news.ru/photo/34a17a0e-34c1-11eb-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Восемь стран пополнили список государств, по прибытии из которых необходимо находиться на карантине, следует из сообщения пресс-службы Минздрава Белоруссии.

Минздрав актуализировал перечень стран, в которых наблюдается повышенный уровень инфицирования COVID-19, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В частности, в список дополнительно включены Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония. В целом в перечне числятся 138 государств. России в указанном перечне нет. По состоянию на 2 декабря в Белоруссии число заболевших коронавирусом достигло 139 908.

Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 5101 житель Москвы. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 граждан. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что темпы производства проходящей третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса планируется увеличить, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.