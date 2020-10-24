Власти Белоруссии опровергли информацию о гибели студента на акции протеста

https://static.news.ru/photo/f562483c-178d-11eb-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Министерстве здравоохранения Белоруссии опровергли информацию о том, что участвовавший 25 октября в протестных акциях студент БТУ скончался от огнестрельного ранения.

В ведомстве указали, что пациент с пулевым ранением не поступал ни в одну из больниц Минска.

Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента Белорусского технического университета от пулевого ранения является фейком, — приводит ТАСС заявление Минздрава.

В министерстве уточнили, что за последние сутки за медицинской помощью обратились 13 участников несанкционированных акций с различными травмами, пятеро из них были госпитализированы.

Накануне в Белоруссии прошла масштабная акция протеста, приуроченная к финальной дате ультиматума, который оппозиция поставила президенту Александру Лукашенко.

В Белоруссии регулярно проходят массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было анонсировано.

Как сообщал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала к масштабным забастовкам в стране. В настоящий момент политик находится в Литве.

Утром 26 октября на нескольких крупных белорусских предприятиях начались забастовки, в городах возобновились протестные акции. В понедельник, 26 октября, согласно данным правозащитников, в разных частях страны было задержано более 100 человек.