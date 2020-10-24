В Белоруссии задержали не менее 100 человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/ee2fd68c-1789-11eb-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В понедельник, 26 октября, в Белоруссии были задержаны более 100 человек в связи с акциями протеста и общенациональной забастовкой.

В списке правозащитников более 100 фамилий на 13:30 часов, он пополняется. Больше всего задержанных в Минске и Гродно, есть задержания в Бресте, Новополоцке и Борисове, — приводит ТАСС выдержку из сообщения неофициальной правозащитной организации «Весна».

Отмечается, что среди задержанных много студентов. Жители Минска создают в городе «цепочки солидарности», группируясь по несколько человек. Силовики разгоняют такие группы и задерживают отдельных горожан. В частности, несколько человек были задержаны на проходной предприятия «Гродно Азот».

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано.

Как сообщал NEWS.ru, к масштабным забастовкам в стране призывала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в настоящий момент находящаяся в Литве. Общенациональная забастовка рабочих должна стать итогом ультиматума представительницы белорусской оппозиции президенту страны Александру Лукашенко. Срок ультиматума истёк 25 октября.