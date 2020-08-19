Власти Белоруссии готовятся к инаугурации Лукашенко

https://static.news.ru/photo/986d6910-e225-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg 2014 год Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила, что инаугурация Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев. Он находится у власти уже 26 лет и станет президентом в шестой раз.

Конкретную дату (инаугурации — NEWS.ru) определят организаторы, она пройдёт не позже, чем через два месяца, — сказал ТАСС официальный представитель ЦИК.

Выборы главы государства завершились 9 августа. Бессменный руководитель республики, по официальным данным, получил более 80% поддержки граждан. Однако после объявления итогов кампании, в стране начались масштабные акции протеста и забастовки. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Итоги голосования не признал Евросоюз.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета (КС) оппозиции, о формировании которого ранее заявила Тихановская. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции и появления какой-либо программы назвал создание КС «попыткой захвата власти».

Ранее белорусский президент назвал оппозицию «чёрной сотней», писал NEWS.ru.