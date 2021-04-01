Вину за крах энергетики Украины возложили на Россию

https://static.news.ru/photo/10b56c22-d054-11e9-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Instagram.com

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что именно Россия виновата в разрушении энергетической системы Украины. Якобы она специально продаёт электричество по заниженным ценам.

Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, — заявил Волынец на канале «Рада».

Он отметил, что шахты на Украине практически остановились, ещё немного и такая участь ждёт блоки тепловых электростанций. Но при этом сама Украина не нуждается в поставках электричества, так как обладает собственными «серьёзными мощностями».

Также Волынец заявил, что белорусская энергетика — это, по сути, российская энергетика, поэтому литовский президент так активно уговаривает исполнительную власть Украины прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, в начале марта исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами.