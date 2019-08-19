https://static.news.ru/photo/3f8fc1ea-c30d-11e9-bd84-fa163e074e61_660.jpg Бердибек Сапарбаев Фото: Николай Журавлев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Бердибека Сапарбаева заместителем премьер-министра республики. Ранее он возглавлял Минтруд.

Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, — говорится в указе президента.

Сапарбаеву 66 лет. В разные годы работал руководителем администрации Актюбинской области, заместителем премьер-министра Казахстана, руководителем администрации Восточно-Казахстанской области.

Как писал News.ru ранее, глава правительства Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, которое запрещает государственным органам закупать для служебного пользования автомобили иностранного производства. Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение двух лет. Он предписывает осуществлять госзакупки и аренду только у местных производителей.