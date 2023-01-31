Вердикт в Бухаре: зачинщиков волнений в Каракалпакии обвинили по 11 статьям Приговорены к заключению почти два десятка активных участников событий прошлого года, но есть сведения, что многим удалось скрыться

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Участники беспорядков в Каракалпакии, произошедших прошлым летом, получили от 3 до 16 лет тюрьмы. По делу проходили 22 человека. Самое суровое наказание вынесено главному обвиняемому по делу, юристу и журналисту Даулетмурату Тажимуратову. Его признали виновным по пяти статьям, наиболее серьёзная из которых — «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан». Помимо 16-летнего срока Тажимуратову вменили компенсацию за ущерб в размере более $20 тыс. Помогут ли строгие приговоры решить проблему сепаратизма в одном из самых бедных регионов Центральной Азии?

Суд, проходивший в Бухаре, предъявил участникам беспорядков в Республике Каракалпакстан (РК) обвинения по 11 статьям УК Узбекистана. Кроме посягательства на конституционный срой они признаны виновными в массовых беспорядках, разбое, незаконном владении оружием, хулиганстве. Большинство обвиняемых вину признали.

Прошлогодние волнения в Нукусе вспыхнули внезапно. 25 июня 2022 года был опубликован проект новой редакции конституции Узбекистана. В нём жители Каракалпакии не обнаружили двух ключевых для республики положений: о том, что РК имеет суверенный статус, и о праве выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума. При этом отношения между Ташкентом и Нукусом складывались со времён перестройки сложно. Ещё в 1990 году республика приняла декларацию о государственной независимости, но в 1993 году властям Узбекистана удалось добиться подписания межгосударственного договора о вхождении РК в состав Узбекистана на 20 лет. Суверенный статус РК с возможностью отделиться от Узбекистана тогда рассматривался как жизненно важный компромисс.

Когда срок договора истёк, оказалось, что Ташкент всё это время не бездействовал. Ему удалось за эти годы разными способами придать суверенитету РК формальный характер. Избранный в 1991 году президентом Каракалпакии Даулетбай Шамшетов через восемь месяцев был выдавлен властями Узбекистана не только с должности, но и из политики. В дальнейшем главой республики считался председатель жокаргы кенеса (парламента), который полностью зависел от Ташкента. Республиканские ведомства были постепенно подчинены центральному правительству и попали в полную финансовую зависимость от Ташкента. Поэтому удаление из новой редакции конституции Узбекистана всякого упоминания о суверенитете Каракалпакии напоминало последний акт по подавлению хоть какой-то независимости Нукуса. Эта инициатива спровоцировала массовые выступления жителей республики, которые начались 1 июля, но были подавлены уже через два дня.

В столицу республики дважды за это время прилетал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Туда же были ведены подразделения Национальной гвардии, объявлен комендантский час на месяц. Въезд и выезд из региона фактически несколько дней были закрыты, работа мобильного интернета ограничена. Иностранным и местным журналистам ничего не оставалось, кроме как черпать информацию из социальных сетей и официальных источников в Ташкенте. Но даже власти признали, что в эти дни в РК погиб 21 человек, пострадали 274, задержаны 516, в том числе иностранцы. Больницы республиканской столицы Нукуса оказались переполненными. В соцсети попали кадры с нукусских улиц, на которых были видны лужи крови.

Политический итог событий оказался благоприятным для РК. Президент Мирзиёев публично пообещал жителям республики исключить из новой редакции конституции поправки, лишающие РК суверенитета, и свое слово сдержал. Но потом начались судебные процессы.

Фото: sud.uz

Приговоры в отношении участников беспорядков не вызовут протестные настроения в самой республике, несмотря на то что недовольство среди её жителей всё же сохраняется, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Марс Сариев.

Каракалпаки не очень уютно чувствуют себя в рамках Узбекистана, они тяготеют к казахам, считая их этнически более близким для себя народом. Поэтому активисты во время июльских событий предлагали на улицах Нукуса лозунги о вхождении республики в состав Казахстана, хотя были и призывы «вернуться в Россию», поскольку до 1936 года их автономия входила в состав РСФСР. Есть данные, что в событиях принимали участие жители Казахстана, а во время подавления массовых выступлений в эту соседнюю страну бежали многие каракалпакские активисты. Официальная Астана, конечно, не поддерживала сепаратистские настроения в Нукусе, но определённые силы из Казахстана участие в событиях принимали.

На взгляд Сариева, после подавления волнений «интеграционные процессы между Узбекистаном и Казахстаном» стали только крепнуть. Создавалось впечатление, что страны вдруг нашли общий язык по многим спорным вопросам. Например, оперативно была урегулирована проблема госграницы между странами. Казахстан, Узбекистан и Киргизия подписали соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС в Джалал-Абадской области. Скорее всего, руководители стран решили совместными усилиями решить сепаратистскую проблему на западе Узбекистана, которая создаёт питательную среду для прихода в регион других внешних игроков. О внешнем вмешательстве в июльские события в Каракалпакии много говорилось ещё в ходе подавления беспорядков, и речь в официальных заявлениях шла о более далёких странах, нежели Россия и Казахстан, убеждён политолог.

Отсылка к абстрактным внешним силам — это традиционный механизм, который далёк от реальности, заявил NEWS.ru в свою очередь профессор Казахстанско-Немецкого университета в Алма-Ате Рустам Бурнашев.

В Узбекистане на официальном уровне никогда не поясняли, о каких именно внешних силах, участвующих в событиях в Каракалпакии, идёт речь. Конкретные страны на официальном уровне вообще не называются. Тем более не называли Казахстан — стратегического партнёра Узбекистана. Ташкент не намерен портить отношения с Казахстаном, да и с другими странами региона. Эти реплики о якобы вмешательстве Казахстана принадлежат отдельным неофициальным лицам, большей частью социальным активистам. Но они далеки от истины, — убеждён казахстанский политолог.

Говоря о причинах волнений, эксперты выделяют в качестве главной социально-экономическую отсталость региона. В тяжёлых условиях жизни сепаратистские настроения отдельных радикалов быстро могут передаться остальному населению, был бы только повод.

Сепаратизм — это следствие, а не причина массовых беспорядков в Каракалпакии в июле прошлого года, — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. — Причина волнений кроется в недостаточном внимании к развитию региона в предшествующий период. Полагаю, что руководство Узбекистана сделало правильные выводы. Существует целый ряд программ по экономическому развитию как этого, так и других регионов. Если не произойдёт изменений в общей стратегии Узбекистана, то проблема, которая вспыхнула в прошлом году в Каракалпакии, на долгосрочный период нейтрализована.

Эксперты уточняют, что такие области, как Ташкентская, Навоийская, Бухарская, а также сам Ташкент заметно выделяются в стране по экономическому развитию по сравнению с другими, в том числе Каракалпакией — ее относят к депрессивным регионам, несмотря на месторождения нефти и газа, множество других полезных ископаемых. Республика занимает 40% территории Узбекистана, но там проживает лишь около 6% населения страны. Более 80% площади РК занимают пустыни: с одной стороны Каракумы, с другой — Кызылкум. На высохшем дне некогда благодатного Аральского моря формируется новая пустыня Аралкум. Полноводная в прошлом река Амударья пересохла в низовьях. Население страдает от нехватки воды.

Возможно, властям Узбекистана удастся решить ключевые экономические и экологические проблемы, связанные в РК воедино. Но никто не может сказать, сколько на это уйдёт времени. Пока сохраняются проблемы, остаётся и питательная среда для новых вспышек сепаратизма, в том числе подогреваемого внешними силами, на которые так любят ссылаться в Ташкенте.

Президенту Мирзиёеву ничего не оставалось, кроме как в прошлом году отступить от «десуверенизации» Каракалпакии, а в нынешнем — не возражать против сурового наказания участников протеста. Этими решениями он убивает нескольких зайцев: оставляет формальный характер независимости РК, снимая разговоры о договоре 1993 года, повышает свой рейтинг «доброго президента» и изолирует от общества наиболее креативную часть сторонников суверенной Каракалпакии. Только эти шаги — всего лишь хорошая тактика, которая без социально-экономической стратегии в итоге может оказаться «холостым выстрелом».